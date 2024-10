La polizia arresta tre ladri dopo un furto in un centro commerciale a Novara.

Un furto audace in pieno giorno

Un episodio di furto aggravato ha scosso la tranquillità di Novara, dove tre individui sono stati arrestati dopo aver derubato una donna di 60 anni all’interno del centro commerciale San Martino. I ladri, due uomini di 47 anni e una donna di 23, tutti di origine peruviana, hanno messo in atto un piano ben congegnato, approfittando della distrazione della vittima durante il pranzo. La polizia, già in allerta per i precedenti penali di uno dei due uomini, ha seguito il gruppo fino a Novara, dove si sono divisi per compiere il furto.

La strategia della polizia

Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, guidati dal commissario Luca Vincenzoni, avevano monitorato i tre ladri per diversi giorni. La loro attenzione era stata attirata da un precedente arresto avvenuto a febbraio, quando uno dei due uomini era stato catturato dopo un furto simile. La polizia ha deciso di intervenire quando ha visto i ladri riunirsi e salire a bordo di un’auto. Dopo aver imboccato l’autostrada, il gruppo è arrivato a Novara, dove ha messo in atto il piano di furto.

Il colpo e l’arresto

Una volta all’interno del centro commerciale, il duo ha agito rapidamente. Mentre uno dei ladri attendeva in auto, l’altro e la donna sono entrati nel mall. Utilizzando una giacca per coprire le loro azioni, hanno derubato la vittima della sua borsa. Dopo il furto, i tre sono tornati in auto, ma la loro fuga è stata breve. La polizia, che aveva seguito ogni loro movimento, ha bloccato il veicolo davanti all’ospedale Maggiore, dove i ladri sembravano intenzionati a colpire di nuovo. Questo arresto ha messo fine a una serie di furti che avevano colpito la zona, dimostrando l’efficacia della sorveglianza e della collaborazione tra le forze dell’ordine.