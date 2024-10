La comunità di Carugo si stringe attorno alla famiglia di Domenico, morto a soli 17 anni.

Tragedia a Carugo: funerali di Domenico Alabastro, giovane vittima di un incidente

Una folla commossa ha affollato la chiesa di San Bartolomeo a Carugo per dare l’ultimo saluto a Domenico Alabastro, un ragazzo di soli 17 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. La cerimonia, officiata da don Paolo Baruffini, ha visto la partecipazione di amici, familiari e membri della comunità, tutti uniti nel dolore per la perdita di un giovane promettente.

Il tragico incidente

Domenico ha perso la vita nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, mentre viaggiava come passeggero su un’Audi A3. L’auto, guidata da un amico, ha perso il controllo sulla provinciale Arosio-Canzio, schiantandosi contro un albero. Le prime indagini indicano che l’incidente potrebbe essere stato causato da un mix di alta velocità e condizioni stradali scivolose a causa della pioggia. L’impatto è stato così violento che i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per estrarre due dei ragazzi rimasti intrappolati tra le lamiere.

Una comunità in lutto

La scomparsa di Domenico ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, che vive ad Arosio, ma anche la comunità di Carugo, dove il giovane era cresciuto. Durante la cerimonia, la bara bianca di Domenico, adornata di fiori, è stata al centro di un momento di grande commozione. I presenti hanno condiviso ricordi e aneddoti, celebrando la vita di un ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni il 31 ottobre. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi amici e compagni di scuola, che si sono stretti attorno ai familiari in questo momento difficile.

Le conseguenze dell’incidente

Oltre alla tragica perdita di Domenico, l’incidente ha coinvolto altri quattro giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni. Due di loro sono stati trasportati in condizioni critiche agli ospedali di Monza e Milano, mentre il conducente e un altro passeggero, pur riportando gravi lesioni, non sono in pericolo di vita. Questo drammatico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare tra i giovani conducenti. È fondamentale che si adottino misure per prevenire simili tragedie in futuro, affinché la vita di altri ragazzi non venga spezzata prematuramente.