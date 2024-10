Due uomini nordafricani tentano di derubare un giovane a bordo di un treno.

La violenza su un treno regionale

Domenica mattina, un episodio di violenza ha scosso i passeggeri di un treno regionale in partenza da Milano Centrale e diretto a Varese. Un ragazzo di 22 anni, di origine pakistana, è stato aggredito da due uomini, descritti come nordafricani, che hanno tentato di derubarlo di un monopattino elettrico. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’arrivo del convoglio alla stazione di Rho Fiera.

Dettagli dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia, i due aggressori si sono avvicinati al giovane con l’intento di portargli via il monopattino. Durante il tentativo di rapina, il 22enne è stato colpito con due fendenti: uno alla mano e uno alla coscia sinistra. Nonostante la violenza dell’attacco, il giovane ha avuto la prontezza di reagire e non ha subito ulteriori ferite. Quando il treno si è fermato, i due uomini sono scesi e sono riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’aggressione, il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, che è intervenuto prontamente. Trasportato in codice verde all’ospedale Galeazzi, il giovane ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto, cercando di identificare i due aggressori attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione e sul treno.