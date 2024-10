Un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di otto persone coinvolte in un giro d'affari da oltre un milione di euro.

Un’operazione contro il traffico di farmaci

Un’operazione dei carabinieri della compagnia di Seregno ha portato alla luce un traffico illecito di farmaci oppioidi, con l’arresto di otto persone, tra cui un medico compiacente. Questo caso ha messo in evidenza come un professionista della salute possa compromettere la sicurezza del sistema sanitario, emettendo ricette false per farmaci come Contramal e Oxycontin, utilizzati normalmente per la terapia del dolore.

Il ruolo del medico e delle organizzazioni coinvolte

Il medico, un uomo di 68 anni, riceveva pazienti nel comune di Marcallo con Casone, ma dietro pagamento di somme modeste, emetteva ricette per persone che non erano nemmeno suoi pazienti. Le ricette venivano ritirate da membri di due diverse organizzazioni, che poi rivendevano i farmaci sul mercato nero a prezzi esorbitanti, creando un danno significativo per il sistema sanitario nazionale e per i pazienti realmente bisognosi di cure.

Un giro d’affari milionario

Le indagini hanno rivelato che il medico ha emesso oltre 750 ricette per più di 1300 confezioni di oppiacei, con un giro d’affari stimato in oltre un milione di euro. I farmaci venivano ritirati in almeno 220 farmacie in tutto il Nord Italia, con un’operazione ben organizzata che prevedeva spostamenti frequenti per evitare di destare sospetti. Questo traffico non solo ha messo a rischio la salute dei pazienti, ma ha anche gravemente danneggiato il sistema sanitario, con perdite stimate di almeno 120.000 euro.