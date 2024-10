Un turista derubato del telefono, il ladro bloccato dalla polizia

Il furto alla stazione di Lambrate

Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, si è verificato un episodio di furto alla stazione di Milano Lambrate. Un turista, in visita nella città, ha segnalato ai poliziotti della Polfer di essere stato derubato del proprio telefono cellulare. Questo evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che si sono attivate immediatamente per risolvere la situazione.

Intervento della polizia

Dopo la segnalazione del turista, gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti per identificare il ladro. Grazie a una rapida indagine, sono riusciti a rintracciare il sospetto, un cittadino marocchino di 23 anni, che si trovava a bordo di un autobus nei pressi della stazione. La prontezza degli agenti ha permesso di evitare che il ladro potesse allontanarsi e di garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Recupero del telefono e arresto

Una volta bloccato, il giovane è stato perquisito e il telefono rubato è stato ritrovato. Gli agenti hanno immediatamente restituito il dispositivo al legittimo proprietario, il quale ha potuto così riavere il suo bene. Tuttavia, per il 23enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, sono scattate le manette. L’arresto è avvenuto in un clima di grande attenzione da parte dei passanti, che hanno assistito all’operazione della polizia.