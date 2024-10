La Corte di Assise di Milano condanna Benedetto Marino per il suo ruolo nell'omicidio di Salvaggio.

Ergastolo per il palo dell’omicidio di Dum Dum Salvaggio a Buccinasco

La recente sentenza della Corte di Assise di Milano ha segnato un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata. Benedetto Marino, un 45enne di Inveruno, è stato condannato all’ergastolo per il suo ruolo di “palo” nell’omicidio di Paolo “Dum Dum” Salvaggio, avvenuto l’11 ottobre 2021. Questo caso ha suscitato grande attenzione mediatica e ha messo in luce le dinamiche della violenza urbana.

Il contesto dell’omicidio di Dum Dum Salvaggio

Paolo Salvaggio, noto per i suoi legami con il mondo della droga, è stato assassinato mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, a pochi passi dalla sua abitazione. L’omicidio è stato eseguito da due killer, la cui identità rimane ancora sconosciuta. Secondo le indagini, Marino avrebbe avuto un ruolo cruciale nell’organizzazione dell’omicidio, assicurando una via di fuga per i sicari. La sua condanna è stata il risultato di un’attenta analisi delle prove raccolte, tra cui le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Il ruolo di Benedetto Marino nell’omicidio

Marino è stato accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Secondo l’accusa, egli avrebbe atteso uno dei due assassini a bordo della sua Peugeot 3008 in una zona appartata, pronta a garantire una fuga sicura. Nonostante le prove schiaccianti, Marino ha sempre sostenuto di essere estraneo ai fatti, affermando di aver incontrato l’uomo solo per uno scambio di droga. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il suo comportamento fosse indicativo di una partecipazione attiva all’omicidio.

Le reazioni alla sentenza

La condanna di Marino ha suscitato reazioni contrastanti tra i familiari e i sostenitori dell’imputato. Mentre i familiari di Salvaggio hanno accolto la sentenza come un segno di giustizia, i familiari di Marino hanno espresso la loro disperazione. Questo caso evidenzia non solo la brutalità della violenza urbana, ma anche le complesse relazioni tra i vari attori coinvolti nel crimine. La sentenza rappresenta un messaggio chiaro: la giustizia non tollererà la violenza e l’impunità.