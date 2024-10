Due episodi di accoltellamento a Milano hanno lasciato due giovani feriti, ma le loro condizioni non sono critiche.

Due accoltellamenti a Milano: feriti ma non in pericolo di vita

Due episodi di accoltellamento hanno scosso Milano, lasciando due giovani feriti, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il primo incidente è avvenuto in via Stamira d’Ancona, una zona generalmente tranquilla della città. Qui, un ragazzo di 22 anni è stato aggredito e ha riportato una ferita da taglio al collo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, trasportando il giovane all’ospedale Niguarda in codice giallo. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori del 118, le sue condizioni sono state stabilizzate, e nonostante la serietà della ferita, il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita.

Il secondo episodio in via Pomposa

Poco dopo il primo intervento, un secondo allarme è scattato in via Pomposa, nel quartiere Corvetto. In questo caso, un uomo di 33 anni è stato colpito al torace con una ferita da taglio. La gravità della situazione ha richiesto un trasporto in codice rosso al Policlinico, dove il 33enne è stato immediatamente assistito dai medici. Anche in questo caso, le notizie sulle sue condizioni sono rassicuranti: non ci sarebbero segni di criticità.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini riguardanti i due episodi. Al momento, non sembrano esserci collegamenti tra i due accoltellamenti, ma gli inquirenti stanno cercando di capire se possano essere riconducibili a situazioni di tensione o conflitti personali. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e le autorità stanno lavorando per garantire che tali eventi non si ripetano.

Milano, come molte altre grandi città, deve affrontare il problema della violenza, e questi episodi sono un triste promemoria della necessità di una vigilanza costante. La comunità è invitata a rimanere informata e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.