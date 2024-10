Due episodi di violenza in poche ore scuotono Milano, indagini in corso.

Un’aggressione nel cuore della notte

La notte tra domenica e lunedì ha visto un episodio di violenza nel quartiere Corvetto di Milano, dove un uomo di 33 anni è stato accoltellato al torace. L’aggressione è avvenuta in via Pomposa, una zona che, come molte altre della città, sta affrontando un aumento della criminalità. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario dell’Areu, che è intervenuto pochi minuti dopo le 2. Trasportato in codice rosso al Policlinico, le sue condizioni sono critiche e la polizia di Stato ha avviato un’indagine per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Un secondo episodio di violenza

Non è il solo episodio di violenza che ha colpito Milano in queste ore. Trenta minuti prima, un altro giovane era stato accoltellato al collo in un’area vicina al Naviglio Martesana durante una rapina. In questo caso, le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno cercando di raccogliere testimonianze e prove per identificare i responsabili. Entrambi gli episodi sollevano interrogativi sulla sicurezza nella città, già preoccupata da un incremento di atti violenti.

La risposta delle autorità

Le autorità locali stanno monitorando la situazione con attenzione. La polizia di Stato ha intensificato i pattugliamenti nelle zone più colpite dalla criminalità, mentre i carabinieri stanno collaborando per garantire una risposta coordinata. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e le forze dell’ordine sono impegnate a prevenire ulteriori atti di violenza. La comunità è invitata a collaborare, segnalando qualsiasi comportamento sospetto e contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.