Un grave incidente ferroviario ha scosso la comunità di Sesto San Giovanni, Milano.

La tragedia avvenuta a Sesto San Giovanni

Un tragico incidente ferroviario ha scosso la comunità di Sesto San Giovanni, un comune situato nella provincia di Milano. Sabato sera, pochi minuti prima delle 23, un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, è stato travolto da un treno in transito. Il convoglio, partito da Milano Centrale e diretto a Chiasso, ha centrato in pieno la vittima mentre stava attraversando i binari a piedi. La scena si è svolta davanti agli occhi attoniti di numerosi testimoni, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno raggiunto il luogo con un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, per l’uomo non c’era nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno collaborato con le forze dell’ordine per gestire la situazione. Le prime informazioni raccolte dai soccorritori hanno sollevato dubbi sulla possibilità che altre persone potessero essere state coinvolte nell’incidente, ma al momento non ci sono conferme in merito.

Le indagini della polizia ferroviaria

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono state affidate alla polizia ferroviaria di Monza, che ha inviato diversi agenti sul posto per effettuare i rilievi necessari. Stando a quanto emerso, sembra esclusa l’ipotesi di un gesto volontario da parte della vittima. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto. La comunità di Sesto San Giovanni è in lutto, e la notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiore sicurezza nelle stazioni ferroviarie.