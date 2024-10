Scoperte inquietanti sull'associazione a delinquere che ruba dati sensibili

Un’inchiesta inquietante

Recentemente, un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano ha rivelato un inquietante intreccio tra criminalità organizzata e servizi segreti. Al centro dell’indagine c’è una banda specializzata in dossieraggi, che avrebbe rubato dati sensibili di politici e imprenditori. Secondo il pubblico ministero Francesco De Tommasi, questa associazione a delinquere avrebbe goduto di appoggi di alto livello, non solo nel mondo della criminalità mafiosa, ma anche in ambiti legati ai servizi segreti, compresi quelli stranieri.

Struttura e operatività della banda

La banda, riconducibile alla società Equalize, ha una struttura definita “a grappolo”, che consente a ogni membro di avere contatti con forze dell’ordine e pubbliche amministrazioni. Questi contatti sono utilizzati per reperire illecitamente dati, che vengono poi rivenduti a chi ne fa richiesta. Le intercettazioni rivelano che uno degli arrestati, Nunzio Samuele Calamucci, ha confermato l’esistenza di rapporti con i servizi segreti, sottolineando l’importanza di mantenere riservata la fonte dei dati. Calamucci ha dichiarato: “Noi abbiamo la fortuna di avere clienti top in Italia, i nostri clienti importanti, contatti tra i servizi deviati e i servizi segreti seri ce li abbiamo”.

La tecnologia per il controllo

Un altro aspetto preoccupante emerso dall’inchiesta riguarda l’intenzione della banda di dotarsi di tecnologia per la localizzazione dei cellulari. Carmine Gallo, ex poliziotto ora agli arresti domiciliari, ha discusso con Calamucci della possibilità di acquisire strumenti per effettuare autonomamente i ‘positioning’. Questo suggerisce un piano per espandere le operazioni della banda, rendendole ancora più pericolose. L’idea di contattare i servizi segreti per ottenere apparecchiature a prezzo ribassato mette in luce la gravità della situazione e i potenziali rischi per la sicurezza nazionale.