Domenica mattina un incendio ha colpito un appartamento in via Tertulliano, evacuati i residenti.

Incendio a Milano: rogo in via Tertulliano, evacuato un palazzo

Domenica mattina, intorno alle 7, un incendio è scoppiato in un appartamento al civico 70 di via Tertulliano, a Milano. I vigili del fuoco del comando di via Messina sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e liberare l’area dai fumi tossici. L’evacuazione dell’intero stabile, composto da cinque piani, è avvenuta senza panico, con i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni in autonomia.

Intervento dei vigili del fuoco

Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, le fiamme sono state rapidamente controllate. Gli operatori hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza dell’area e per rimuovere i fumi che si erano diffusi nell’edificio. La situazione è stata gestita con grande professionalità, evitando il peggio e assicurando che tutti i residenti potessero mettersi in salvo.

Situazione dei residenti e dei gattini

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti né intossicati tra i residenti. Tuttavia, i pompieri hanno espresso preoccupazione per la sorte di due gattini che si trovavano all’interno dell’appartamento colpito dall’incendio. La sicurezza del condominio è stata ripristinata e i danni sembrano essere limitati all’unità abitativa in cui si è originato il rogo.

Prevenzione e sicurezza

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della prevenzione incendi e della sicurezza domestica. È fondamentale che i residenti siano consapevoli dei rischi e adottino misure preventive, come l’installazione di rilevatori di fumi e la verifica periodica degli impianti elettrici. La prontezza dei vigili del fuoco e la cooperazione dei residenti hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi in questa situazione.