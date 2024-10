La polizia locale interviene per salvare due galline abbandonate in un'auto a Milano.

Un intervento tempestivo della polizia locale

Domenica mattina, la polizia locale di Milano ha effettuato un intervento decisivo in via Faà di Bruno, dove due galline erano state abbandonate in un’auto parcheggiata. Gli agenti, allertati da segnalazioni di cittadini preoccupati, sono giunti sul posto intorno alle 9.30, trovando gli animali in condizioni precarie, privi di acqua e cibo. Questo episodio mette in luce un problema crescente di abbandono di animali domestici, che richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità e della comunità.

Le conseguenze per il proprietario

Il proprietario dell’auto, risultato essere all’estero, rischia ora gravi conseguenze legali. Le galline sono state sottoposte a sequestro penale e affidate all’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) per garantire il loro benessere. L’uomo potrebbe affrontare accuse di maltrattamento e abbandono di animali, reati che in Italia sono puniti severamente. Questo caso evidenzia l’importanza di una maggiore sensibilizzazione riguardo alla cura degli animali domestici e alle responsabilità che ne derivano.

Controlli anti abusivismo e sicurezza pubblica

Oltre al salvataggio delle galline, la polizia locale ha condotto controlli anti abusivismo nell’area di piazzale Cuoco, nota per il mercatino abusivo che si tiene da anni. Durante l’operazione, sono stati effettuati venti sequestri amministrativi e un sequestro penale per l’uso di marchi contraffatti. Inoltre, sono state emesse cinque sanzioni per vendita abusiva. Questi interventi non solo mirano a garantire la sicurezza pubblica, ma anche a tutelare i diritti degli animali e a combattere il fenomeno dell’abbandono.