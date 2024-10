La protezione civile avverte: allerta gialla per rischio idrogeologico a Milano.

Allerta meteo a Milano: piogge e temporali in arrivo

Milano si prepara a un fine settimana all’insegna del maltempo. A partire da mezzogiorno di domenica, la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico, un livello di pericolo che richiede attenzione e precauzioni. Le previsioni indicano che le piogge e i temporali interesseranno principalmente il capoluogo lombardo e le aree circostanti, con un’attenzione particolare ai fiumi Seveso e Lambro, che potrebbero subire un innalzamento dei livelli a causa delle precipitazioni.

Previsioni meteo per Milano

Secondo il bollettino meteo regionale, domenica 27 ottobre si prevedono “probabili precipitazioni sugli estremi settori occidentali della regione”. Tuttavia, nel pomeriggio è attesa una generale cessazione dei fenomeni, anche se potrebbero persistere piogge deboli e sparse, soprattutto nelle province occidentali. È fondamentale che i cittadini siano informati e preparati, poiché le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente.

Misure di sicurezza da adottare

In vista dell’allerta meteo, il comune di Milano ha lanciato un appello ai cittadini per adottare misure di sicurezza. È consigliato prestare particolare attenzione nelle aree a rischio esondazione dei fiumi e nei sottopassi. Inoltre, si raccomanda di non sostare sotto gli alberi o nelle vicinanze di impalcature di cantieri, dehors e tende, poiché questi luoghi possono diventare pericolosi in caso di forti venti o piogge intense. È importante anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi, per evitare che possano essere spostati dalle intemperie.

Raccomandazioni per i cittadini

La protezione civile invita tutti a seguire le indicazioni fornite e a rimanere aggiornati sulle previsioni meteo. È essenziale che i cittadini siano consapevoli dei rischi legati al maltempo e adottino comportamenti responsabili. In caso di emergenze, è fondamentale seguire le istruzioni delle autorità locali e rimanere informati attraverso i canali ufficiali. La sicurezza di tutti è una priorità, e la collaborazione della comunità è fondamentale per affrontare al meglio queste situazioni di rischio.