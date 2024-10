Due giovani in gravi condizioni dopo un tragico incidente stradale ad Arosio.

Tragedia stradale ad Arosio: lutto e speranza per i giovani coinvolti

Una tragica notizia ha colpito le comunità di Arosio e Carugo, dove la morte di Domenico Alabastro, un ragazzo di diciassette anni, ha lasciato un profondo dolore. Domenico è deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale Arosio-Canzo, un evento che ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche amici e conoscenti, uniti nel ricordo di un giovane pieno di vita.

Funerali e ricordi

I funerali di Domenico si svolgeranno lunedì alle ore 15 presso la parrocchia di San Bartolomeo a Carugo, preceduti dalla recita del Rosario alle 14.30. La cerimonia sarà officiata da don Paolo Baruffini, parroco della comunità pastorale Carugo-Arosio. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di affetto e solidarietà tra le due comunità, che ora si preparano a dare l’ultimo saluto a un ragazzo amato e rispettato.

Le conseguenze dell’incidente

Oltre alla perdita di Domenico, l’incidente ha coinvolto altri due giovani, che si trovano attualmente in gravi condizioni. Trasportati in codice rosso agli ospedali di Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza, i due ragazzi stanno ricevendo cure intensive. La notizia ha suscitato preoccupazione e speranza tra le famiglie e gli amici, che si stringono attorno a loro in questo momento difficile.

Un ricordo indelebile

Domenico, che viveva ad Arosio ma era cresciuto a Carugo, è ricordato con affetto da tutti coloro che lo conoscevano. La madre, Antonella, è ben nota nella comunità per il suo lavoro presso la residenza per anziani “Galetti” di Arosio, e la sua sofferenza è condivisa da tutti. La tragedia ha messo in luce l’importanza della comunità, che si unisce per sostenere le famiglie colpite e per ricordare un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molti.