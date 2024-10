Due persone ferite in un incidente stradale sulla A52, traffico in tilt.

Incidente stradale sulla tangenziale nord di Milano: due feriti gravi

Un grave incidente stradale ha avuto luogo sabato sera sulla Tangenziale Nord di Milano, precisamente sulla A52, in direzione Sud. L’incidente si è verificato attorno alle 20.30, causando una lunga coda e disagi al traffico. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), due persone sono rimaste ferite in modo significativo: una in codice rosso e l’altra in codice giallo.

Dettagli dell’incidente e feriti

Le vittime dell’incidente sono il conducente e il passeggero di un’auto che si è scontrata con un’altra vettura. Il ferito più grave è un uomo di trentasette anni, trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza a causa di un trauma cranico e toracico. L’altro ferito, un trentunenne, è stato trasferito al San Raffaele di Milano per un trauma alla schiena. Le condizioni di entrambi i feriti sono monitorate attentamente dai medici.

Interventi e soccorsi sul posto

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti tre equipaggi di soccorritori, insieme agli agenti della polizia stradale di Assago e ai vigili del fuoco di Milano. La rapidità degli interventi ha permesso di gestire la situazione in modo efficace, ma il traffico ha subito notevoli rallentamenti. A quasi due ore dall’incidente, l’ente Milano Serravalle ha comunicato che ci sono ancora circa due chilometri di coda, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Implicazioni per la sicurezza stradale

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto in aree ad alta densità di traffico come la tangenziale di Milano. È fondamentale che gli automobilisti rispettino le norme del codice della strada e prestino attenzione alle condizioni del traffico. Incidenti come questo possono avere conseguenze gravi e durature, non solo per le vittime, ma anche per le loro famiglie e per la comunità.