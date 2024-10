Una ragazza di 19 anni uccisa in un appartamento durante una lite: i dettagli dell'indagine.

Il tragico evento a Costa Volpino

Una tragica aggressione ha scosso la comunità di Costa Volpino, un comune situato sulle sponde del lago d’Iseo, in provincia di Bergamo. La vittima, una giovane di soli 19 anni di nome Sara Centelleghe, è stata trovata senza vita in un appartamento in via Nazionale 142. L’omicidio è avvenuto durante una lite con un conoscente, mentre la ragazza si trovava in compagnia di alcuni amici. La situazione è degenerata in un brutale attacco che ha portato alla sua morte.

La dinamica dell’omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio si sarebbe consumato nel momento in cui un’amica di Sara è uscita per acquistare una bibita. Al suo rientro, ha trovato il cadavere della giovane, già accoltellata. La persona rimasta con Sara, considerata il principale indiziato, è fuggita dalla scena del crimine. Questo ha sollevato interrogativi sulla dinamica dell’evento e sul possibile movente che ha portato a un gesto così estremo.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’omicidio e hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Al momento, sembra esclusa l’ipotesi di una rapina degenerata in omicidio, e si sta cercando di ricostruire le relazioni tra la vittima e i suoi conoscenti. La madre di Sara, che in quel momento si trovava fuori casa, è stata informata della tragica notizia. La comunità è sotto shock e si attende che le autorità facciano chiarezza su questa brutale aggressione.