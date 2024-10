Sara Centelleghe, 18 anni, trovata morta in un appartamento durante una lite.

Un tragico evento a Costa Volpino

Un brutale omicidio ha scosso la comunità di Costa Volpino, un comune situato sulle sponde del lago d’Iseo, in provincia di Bergamo. La vittima, Sara Centelleghe, una ragazza di soli 18 anni, è stata trovata morta in un appartamento in via Nazionale 142. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata accoltellata durante una lite con un conoscente, mentre si trovava in casa con alcuni amici.

La dinamica dell’omicidio

La tragedia si è consumata quando un’amica di Sara è uscita per acquistare una bibita. Al suo ritorno, ha fatto la terribile scoperta del cadavere della giovane. La persona rimasta con Sara, che è considerata il principale indiziato, è fuggita subito dopo l’accaduto. La ragazza viveva con la madre, che in quel momento si trovava fuori casa. Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio e dal procuratore della Repubblica Maurizio Romanelli.

Indagini in corso e sospetti

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto, escludendo al momento l’ipotesi di una rapina degenerata in omicidio. Si sta indagando tra amici e conoscenti della vittima. Nel pomeriggio di sabato, un ragazzo di origine indiana, coetaneo di Sara, è stato portato in caserma per essere interrogato. È uscito ammanettato, suscitando ulteriori interrogativi sulla sua possibile implicazione nel crimine. Il giovane abita nelle vicinanze della casa della vittima, il che ha alimentato i sospetti.

La comunità è in stato di shock per quanto accaduto. Sara, che avrebbe compiuto 19 anni a novembre, era una studentessa dell’istituto superiore socio sanitario “Ivan Piana” di Lovere. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che ora chiedono giustizia.