Milano si prepara a un fine settimana di maltempo con piogge e raccomandazioni per i cittadini.

Previsioni meteo per Milano

Il weekend a Milano si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla, segnalando un rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 di sabato 26 ottobre. Gli esperti di 3bMeteo avvertono che le piogge saranno intense, specialmente nella giornata di sabato, con accumuli di circa 8 mm. Domenica, invece, le precipitazioni saranno più intermittenti, con momenti di pausa asciutta.

Consigli per la sicurezza dei cittadini

In vista dell’allerta meteo, Palazzo Marino invita i cittadini a prestare particolare attenzione. È fondamentale evitare di sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di impalcature, dehors e tende, poiché questi possono rappresentare un pericolo in caso di forti venti o piogge. Inoltre, si raccomanda di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, per prevenire danni o infortuni causati da oggetti volanti. Le aree a rischio esondazione dei fiumi e i sottopassi devono essere evitate, soprattutto durante le ore di pioggia intensa.

Condizioni meteorologiche e temperature

Durante il fine settimana, Milano sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 18°C. I venti, inizialmente deboli da Nordest, diventeranno moderati nel pomeriggio, provenendo da Est. L’area di bassa pressione che abbraccia la Regione porterà a una giornata di instabilità, con piogge diffuse su tutte le aree, in particolare sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi. Tuttavia, a partire da lunedì, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno dell’alta pressione e temperature più miti per il periodo.