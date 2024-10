Un uomo armato di minacce ruba 640 euro in pochi istanti a Milano.

Rapina in farmacia a Milano: un colpo fulmineo e inquietante

La serata di giovedì scorso si è trasformata in un incubo per i clienti e il personale di una farmacia situata in largo Scalabrini, nella zona di Lorenteggio a Milano. Un uomo, rimasto ancora sconosciuto, ha messo in atto una rapina che è durata solo pochi istanti, ma che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.

Il colpo avvenuto in pochi istanti

Attorno alle 20, il rapinatore è entrato nella farmacia con un atteggiamento minaccioso. Secondo le testimonianze, l’uomo parlava un italiano fluente e ha immediatamente fatto intendere di essere armato, anche se non ha mai mostrato un’arma vera e propria. Indossava una mascherina che copriva parte del viso e un cappuccio che nascondeva la testa, rendendo difficile l’identificazione.

La farmacista, una donna di cinquantatre anni, ha raccontato che il rapinatore ha iniziato a minacciarla verbalmente, costringendola a consegnare il denaro presente nella cassa. In pochi attimi, l’uomo è riuscito a portare via 640 euro, prima di fuggire rapidamente dalla scena del crimine.

Indagini in corso da parte della polizia

Subito dopo l’accaduto, la polizia di Stato è intervenuta sul posto per avviare le indagini. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare il rapinatore. La rapidità con cui è avvenuto il colpo ha sorpreso tutti, e la comunità è in allerta, preoccupata per la sicurezza nelle proprie strade.

Le autorità stanno anche esaminando eventuali collegamenti con altre rapine avvenute nella zona, poiché il modus operandi del rapinatore potrebbe suggerire una certa esperienza nel compiere crimini di questo tipo. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e contribuire alle indagini.

La reazione della comunità locale

La rapina ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Lorenteggio, molti dei quali si sono detti preoccupati per la propria sicurezza. La farmacia è un punto di riferimento per la comunità, e questo episodio ha scosso la fiducia dei cittadini. Alcuni residenti hanno espresso la necessità di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine nella zona, per prevenire futuri episodi di violenza e criminalità.

In un momento in cui la sicurezza è una priorità per molti, la rapina in farmacia rappresenta un campanello d’allarme. La comunità si unisce per chiedere maggiore protezione e vigilanza, sperando che le autorità possano fare luce su questo inquietante episodio e riportare la tranquillità nella zona.