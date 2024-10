Un incidente stradale ha causato gravi disagi al traffico sull'Autostrada A4 a Milano.

Un grave incidente stradale

Venerdì pomeriggio, poco prima delle 15, un incidente stradale ha coinvolto diversi veicoli, inclusi mezzi pesanti, sull’Autostrada A4 in direzione Venezia, tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Barriera Milano Est Tangenziale A52. L’incidente ha immediatamente attirato l’attenzione dei soccorritori del 118, che hanno inviato sul posto due ambulanze e un elisoccorso in codice rosso, successivamente declassato a giallo, segnalando una situazione di minor gravità.

Interventi dei soccorritori

Gli equipaggi sanitari hanno prestato soccorso a una ventiduenne e a un ventitreenne, entrambi coinvolti nell’incidente. Fortunatamente, nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Monza per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. La rapidità degli interventi ha contribuito a contenere i danni e a ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.

Traffico in tilt

Il traffico sull’Autostrada A4 ha subito pesanti conseguenze a causa dell’incidente. Secondo quanto riportato da Autostrade per l’Italia, la situazione era già critica in mattinata a causa di un cantiere, ma l’incidente ha ulteriormente aggravato la situazione. Gli automobilisti sono stati costretti a lunghe attese e deviazioni, creando disagi significativi per chi viaggiava in direzione Venezia. Le autorità hanno invitato gli utenti della strada a prestare attenzione e a seguire le indicazioni per evitare ulteriori complicazioni.