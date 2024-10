Un grave incidente stradale coinvolge cinque giovani, uno di loro perde la vita sul colpo.

Il tragico incidente sulla provinciale Arosio-Canzo

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Arosio, in provincia di Como, nella notte tra giovedì e venerdì. Un giovane di soli 17 anni, Domenico Alabastro, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto sulla provinciale Arosio-Canzo. Il ragazzo, residente ad Arosio, stava viaggiando su un’Audi A3 insieme ad altri quattro amici quando, all’altezza di Sant’Isidoro, il conducente ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e impattando contro un albero.

Le cause dell’incidente

Le prime indagini suggeriscono che l’incidente possa essere stato causato da una combinazione di alta velocità e condizioni stradali avverse, dovute alla pioggia che aveva reso il manto stradale scivoloso. Il conducente, un giovane di 21 anni, aveva ottenuto la patente circa due anni fa e, secondo le testimonianze, stava guidando in modo imprudente. L’impatto è stato così violento che i vigili del fuoco di Cantù sono stati costretti a intervenire per estrarre due dei ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto.

Le conseguenze per i giovani coinvolti

Il bilancio dell’incidente è drammatico: Domenico Alabastro è morto sul colpo, mentre gli altri passeggeri sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi. Due di loro, che si trovavano sul sedile posteriore, sono stati portati in condizioni critiche agli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano. Gli altri due ragazzi, pur riportando lesioni significative, sono stati trasportati al Sant’Anna di Como e non sono in pericolo di vita. La comunità di Arosio è in lutto per la perdita di un giovane promettente, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 31 ottobre.