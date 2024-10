Un grave incidente stradale ha coinvolto un camion e un'auto, causando tre feriti.

Un incidente drammatico nella notte milanese

Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave incidente stradale ha scosso Milano, precisamente in viale Forlanini, una delle arterie principali che conduce all’aeroporto di Linate. Poco prima delle 4 del mattino, un camion e una Opel Zafira si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di tre persone. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma i primi rilievi indicano un impatto molto forte, che ha sbalzato l’auto nell’aiuola spartitraffico, distruggendola completamente.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

Immediato è stato l’intervento dei mezzi di soccorso, con due ambulanze della Croce Medica di Milano e una della Sos di Lambrate, oltre ai vigili del fuoco. I tre occupanti della Opel Zafira, una ragazza di 23 anni e due zii, di 55 e 60 anni, sono stati trasportati in ospedale. La giovane è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, mentre gli altri due sono stati trasferiti al Policlinico in codice verde e giallo. Fortunatamente, nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita.

La situazione del camionista e le indagini in corso

Il guidatore del camion, un uomo di 30 anni, è uscito praticamente illeso dall’incidente. Le autorità competenti, in particolare la polizia locale di Segrate, stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in una delle zone più trafficate di Milano, specialmente in un orario notturno, quando la visibilità e la vigilanza possono essere compromesse.