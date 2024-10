Una bambina di sei anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per andare a scuola.

Incidente stradale a Cuggiono: bambina travolta mentre va a scuola

Venerdì 25 ottobre, nella mattinata, un tragico incidente ha colpito la comunità di Cuggiono, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Una bambina di sei anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada per recarsi a scuola. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 del mattino, un orario in cui molti bambini si dirigono verso le loro classi, rendendo la situazione ancora più allarmante.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava attraversando via Annoni, diretta verso il parcheggio di piazzale dello Sport, quando è stata travolta da un’auto in transito. La polizia locale è immediatamente intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. È fondamentale comprendere le circostanze che hanno portato a questo evento tragico, specialmente in un’area frequentata da molti bambini.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, è scattata la chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto sono giunti un’ambulanza, un’automedica e persino un elisoccorso per garantire un intervento rapido e efficace. La bambina è stata stabilizzata e trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente, le prime notizie indicano che non è in pericolo di vita, ma la situazione rimane sotto osservazione.

Responsabilità e sicurezza stradale

L’automobilista coinvolto nell’incidente si è fermato per prestare soccorso ed è risultato in regola con l’assicurazione e la revisione del veicolo. Inoltre, il conducente è risultato negativo all’alcoltest, il che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in quella zona. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, in particolare in prossimità delle scuole, dove la presenza di bambini è elevata. È fondamentale che le autorità locali considerino misure di sicurezza aggiuntive per prevenire futuri incidenti.