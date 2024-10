Nella notte tra giovedì e venerdì, un gruppo di ladri ha tentato un furto al Tigros di Cuggiono.

Furto al Tigros di Cuggiono: ladri in fuga senza un soldo

La notte tra giovedì e venerdì 25 ottobre ha visto un audace assalto al supermercato Tigros di Cuggiono, situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Un gruppo di ladri ha tentato di forzare l’ingresso del negozio, ma il loro piano è stato interrotto dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’assalto

Intorno alle 3.40, i malviventi hanno forzato la recinzione di metallo per entrare nel supermercato. Nonostante l’allerta scattata immediatamente, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno. Tuttavia, l’arrivo dei carabinieri ha scombinato i loro piani, costringendoli a fuggire senza portare via alcun denaro.

La cassaforte ritrovata

Un aspetto curioso di questo furto è che la cassaforte, che i ladri avevano tentato di rubare, è stata trovata intatta in un campo non lontano da Cuggiono. Questo ha sollevato interrogativi sulle reali intenzioni dei ladri, che evidentemente non hanno avuto il tempo di portare via il bottino. La cassaforte conteneva ancora tutti i soldi, il che ha lasciato gli investigatori perplessi.

Indagini in corso

I carabinieri della stazione di Cuggiono stanno attualmente conducendo indagini approfondite sull’accaduto. Le telecamere a circuito chiuso installate nelle vicinanze potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha sicuramente impedito un furto di maggior entità, ma resta da capire come i ladri siano riusciti a entrare così facilmente nel supermercato.

Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore sicurezza nei supermercati e nelle aree commerciali, specialmente in orari notturni. La comunità di Cuggiono è in attesa di sviluppi, sperando che le indagini portino a una rapida risoluzione del caso.