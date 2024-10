Aumentano i furti di pneumatici e componenti auto nei comuni di Buccinasco, Basiglio e Rozzano.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi giorni, i comuni di Buccinasco, Basiglio e Rozzano sono stati teatro di una serie di furti di pneumatici che ha destato preoccupazione tra i residenti. Le segnalazioni sui social media si sono moltiplicate, con foto che mostrano auto private delle loro gomme, lasciate su mattoni o altri supporti improvvisati. Questo fenomeno non è nuovo, ma sembra aver raggiunto un picco allarmante, con bande di ladri che operano in modo sempre più audace e organizzato.

Le modalità di furto

I ladri, esperti nel loro campo, agiscono principalmente durante le ore notturne, approfittando dell’oscurità per compiere i loro crimini. Le auto, regolarmente parcheggiate in vie come via dei Mille e via Manzoni, vengono sollevate con attrezzi rudimentali, permettendo ai malviventi di rimuovere pneumatici e cerchioni in pochi minuti. Non si tratta solo di furti di pneumatici: anche i furti di componenti interne, come nel caso di un’auto in via Cadorna, sono in aumento, con i ladri che rompono i finestrini per accedere all’interno dei veicoli.

Le testimonianze dei cittadini

Le testimonianze dei cittadini sono fondamentali per comprendere l’entità del problema. Molti residenti hanno espresso la loro preoccupazione sui social, denunciando non solo i furti, ma anche la sensazione di insicurezza che ne deriva. Alba Parietti, nota figura pubblica, ha condiviso la sua esperienza dopo aver subito il furto delle quattro ruote della sua auto a Basiglio, sottolineando come anche le persone più in vista non siano immuni a questi crimini. La comunità si sta mobilitando, chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità e misure di sicurezza più efficaci.