Un episodio singolare alla Motorizzazione civile di Milano ha portato a un intervento chirurgico.

Cittadino cinese scoperto mentre barava all’esame di patente a Milano

Un episodio curioso e preoccupante si è verificato alla Motorizzazione civile di Milano nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre. Un cittadino cinese, intento a sostenere l’esame per la patente, è stato scoperto mentre cercava di barare utilizzando delle cuffiette nascoste nelle orecchie. Questo tentativo di frode ha avuto conseguenze inaspettate, culminando in un intervento chirurgico per rimuovere gli auricolari incastrati.

La scoperta della frode

Intorno alle 16, gli impiegati della Motorizzazione hanno notato comportamenti sospetti da parte del candidato. Dopo averlo osservato attentamente, hanno deciso di allertare le autorità, chiamando il 112. Gli agenti del radiomobile della polizia locale sono intervenuti prontamente, interrompendo l’esame e portando il cittadino in stato di fermo per identificazione e denuncia. Questo episodio ha messo in luce non solo la determinazione del candidato a superare l’esame, ma anche i rischi associati all’uso di dispositivi illeciti durante prove ufficiali.

Le conseguenze dell’azione

Durante il processo di identificazione, gli agenti si sono resi conto che gli auricolari erano rimasti incastrati nelle orecchie del candidato. Questa situazione ha richiesto un intervento medico urgente. Gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo al pronto soccorso del Policlinico, dove è stato sottoposto a osservazione. Il pubblico ministero, informato dell’accaduto, ha autorizzato il fermo oltre le 12 ore, evidenziando la gravità della situazione. L’intervento chirurgico, necessario per rimuovere gli auricolari, è avvenuto nella mattinata di venerdì, portando a una risoluzione della questione.

Riflessioni sulla sicurezza degli esami di patente

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’integrità degli esami di patente. La frode durante le prove di guida non è un fenomeno nuovo, ma casi come questo evidenziano la necessità di misure più rigorose per prevenire comportamenti illeciti. È fondamentale che le autorità competenti adottino strategie efficaci per garantire che gli esami siano condotti in modo equo e sicuro. La tecnologia, sebbene possa essere utilizzata per facilitare l’apprendimento, non dovrebbe mai essere impiegata per compromettere l’integrità delle prove ufficiali.