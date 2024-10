Un gruppo di giovani accusati di rapine pluriaggravate in metropolitana a Milano.

Cinque giovani arrestati per rapine in metropolitana a Milano

Milano è tornata a essere teatro di episodi di criminalità giovanile, con un gruppo di cinque ragazzi arrestati dalla polizia per una serie di rapine avvenute tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. I giovani, due marocchini di 20 e 21 anni e tre egiziani di 18, sono accusati di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina e lesioni. La loro cattura è avvenuta in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalle autorità competenti.

Le modalità delle rapine

Il 13 maggio, il gruppo ha messo a segno una serie di raid nella metropolitana di Milano. Dopo essersi incontrati nella stazione di Domodossola, i membri della banda si sono divisi per cercare vittime. La prima persona presa di mira è stata una giovane ragazza, a cui hanno tentato di strappare un braccialetto, ferendola al polso. Nel pomeriggio, hanno colpito nuovamente, strappando una collanina d’oro a una giovane donna e, successivamente, a un anziano di 83 anni nella fermata Portello.

Indagini e identificazione dei colpevoli

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno rivelato dettagli cruciali per l’identificazione dei cinque rapinatori. Grazie a queste prove, gli investigatori sono riusciti a fermare i giovani, ma il lavoro non è finito. Le autorità stanno ora cercando di individuare eventuali complici e di verificare se ci siano stati altri colpi attribuibili al medesimo gruppo.

La risposta della comunità e delle autorità

Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini milanesi, che chiedono maggiore sicurezza nelle stazioni della metropolitana. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli e di potenziare la sorveglianza nelle aree più vulnerabili. La polizia ha anche invitato i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro per tutti.