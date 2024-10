Cassa integrazione e sciopero dopo l’incidente mortale in fabbrica

Dopo l'esplosione alla Toyota di Bologna, i lavoratori chiedono sicurezza e giustizia.

Un grave incidente in fabbrica

Il recente incidente avvenuto presso la Toyota Material Handling a Bologna ha scosso profondamente il mondo del lavoro. Mercoledì 23 ottobre, una violenta esplosione ha provocato il crollo parziale di un capannone, causando la morte di due operai, Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, e ferendo gravemente un terzo lavoratore. L’esplosione, che ha avuto origine da un potente compressore, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle autorità sanitarie, con un dispiegamento di mezzi di emergenza senza precedenti.

La reazione dei lavoratori e dei sindacati

In risposta a questa tragedia, circa cinquanta lavoratori hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli della sede di San Donato Milanese, esprimendo la loro indignazione e chiedendo misure di sicurezza più rigorose. I sindacati, in particolare la Fiom-Cgil, hanno sottolineato l’importanza di non normalizzare eventi così drammatici, affermando che “mai più morti sul lavoro” non deve rimanere solo uno slogan. Questo sciopero è stato un modo per accendere un faro su tutte le aziende, affinché si prenda coscienza della necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Cassa integrazione e futuro incerto

In seguito all’incidente, l’azienda ha comunicato l’avvio della cassa integrazione per tutti i dipendenti, una misura che riflette la gravità della situazione. I sindacati hanno annunciato che si incontreranno nuovamente con la direzione per discutere le prossime mosse e garantire che le famiglie delle vittime ricevano il supporto necessario. La magistratura e le autorità competenti sono ora chiamate a fare chiarezza su quanto accaduto, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro. La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità assoluta per tutte le aziende, e i lavoratori non possono più tollerare situazioni che mettono a rischio la loro vita.