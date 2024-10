Un uomo di 53 anni, alterato dall'alcol, provoca allerta tra i passanti a Trezzo sull'Adda.

Panico tra i passanti

Venerdì 25 ottobre, la tranquillità di Trezzo sull’Adda è stata interrotta da un episodio che ha destato preoccupazione tra i cittadini. Un uomo di 53 anni, visibilmente alterato dall’alcol, ha iniziato a dare in escandescenza, attirando l’attenzione dei passanti. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo si è sdraiato sull’asfalto, facendo temere il peggio a chi si trovava nei dintorni.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è stata immediata, con i testimoni che hanno temuto che l’uomo fosse in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno raggiunto la scena in codice giallo, insieme a carabinieri e polizia locale. La rapidità dell’intervento ha permesso di gestire la situazione con professionalità, tranquillizzando i passanti e garantendo la sicurezza dell’uomo.

Fortunatamente, nessun pericolo di vita

Dopo un’attenta valutazione, l’uomo è stato trasportato all’ospedale bergamasco di Zingonia in codice giallo. Fortunatamente, le prime notizie indicano che non era in pericolo di vita. Questo episodio, sebbene spaventoso, ha messo in luce l’importanza della prontezza dei soccorsi e della solidarietà dei cittadini, che non hanno esitato a chiedere aiuto in un momento di crisi.