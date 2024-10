Un'operazione della polizia porta all'arresto di un uomo per spaccio di droga a Milano.

Un arresto che fa notizia

Mercoledì pomeriggio, la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 47 anni, cittadino albanese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta in via Goldoni, dove gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati dal commissario Filippo Bosi, hanno riconosciuto il sospetto a bordo di una Peugeot. Questo riconoscimento non è stato casuale, poiché l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti arresti.

La dinamica dell’operazione

Durante il monitoraggio, gli investigatori hanno osservato un secondo uomo salire a bordo della vettura e scendere pochi istanti dopo. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di intervenire. Il cliente è stato raggiunto poco distante e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina appena acquistati. Nel frattempo, il 47enne è stato fermato in corso Concordia e sottoposto a perquisizione.

Sequestri e scoperte sorprendenti

La perquisizione ha portato a risultati significativi: dal poggiatesta della vettura è stata rinvenuta una pochette contenente 23 grammi di cocaina suddivisi in dosi. Ma non è finita qui. Gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione nell’appartamento dell’uomo a Cinisello Balsamo, dove sono stati sequestrati 7mila euro in contante. Inoltre, in un box situato in via Brunico a Milano, sono stati scoperti ulteriori 254 grammi di cocaina. Questo arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e la necessità di vigilanza continua in aree ad alto rischio.