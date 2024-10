Tre giorni di pioggia in arrivo: ecco come affrontare l'allerta gialla

Situazione attuale e previsioni meteo

Milano si trova attualmente sotto una allerta gialla per rischio idrogeologico, a causa di tre giorni di pioggia previsti a partire da oggi. La protezione civile ha avvisato i cittadini di prestare massima attenzione, in particolare per le zone più vulnerabili come quelle vicino ai fiumi Lambro e Seveso. Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare, con un incremento dell’instabilità che potrebbe portare a piogge intense e temporali.

Consigli della protezione civile

In caso di maltempo, è fondamentale seguire alcune norme di sicurezza. La protezione civile consiglia di mantenere aggiornate le informazioni meteo e di limitare le attività all’aperto. È importante proteggere i locali al piano strada e spostare le auto in luoghi sicuri, lontano da alberi e oggetti che potrebbero cadere. Inoltre, si raccomanda di evitare locali situati sotto il livello stradale e di non sostare vicino agli argini dei fiumi.

Impatto sulle regioni italiane

Le previsioni indicano che il maltempo colpirà principalmente le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud beneficerà di condizioni più stabili grazie a un promontorio anticiclonico. Tuttavia, il weekend porterà un peggioramento generale, con possibilità di nubifragi e criticità idrauliche. Le regioni come Toscana e quelle nordorientali potrebbero subire fenomeni più contenuti, ma comunque significativi.