Un uomo di 36 anni è stato accoltellato nella notte a Sesto San Giovanni, indagini in corso.

Un’aggressione violenta nella notte

Nella notte tra giovedì e venerdì, precisamente il 25 ottobre, un grave episodio di violenza si è verificato in piazza 1° maggio a Sesto San Giovanni. Un uomo di 36 anni è stato accoltellato in un attacco che ha scosso la comunità locale. L’aggressione è avvenuta poco dopo l’una di notte, quando l’uomo è stato colpito al collo da un fendente, lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, inviando un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente, nonostante la gravità della ferita, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Raffaele in condizioni stabili, sveglio e cosciente. Le sue condizioni, inizialmente critiche, sono migliorate grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

Indagini in corso per identificare l’aggressore

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni, stanno attualmente indagando sull’accaduto. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione, ma si ipotizza che l’uomo sia stato attaccato da un aggressore che si è poi allontanato. Le telecamere a circuito chiuso della zona potrebbero fornire elementi utili per identificare il colpevole e chiarire la dinamica dell’evento. La comunità è in attesa di sviluppi, mentre la polizia continua a raccogliere testimonianze e prove.