Una donna di 90 anni aggredita in casa sua da una giovane fuggita prima dell'arrivo della polizia.

La tentata rapina in viale Forze Armate

Giovedì mattina, una donna di 90 anni è stata vittima di una tentata rapina all’interno della sua abitazione in viale Forze Armate. L’anziana, che vive da sola, ha vissuto un momento di grande paura quando una giovane, dopo aver bussato insistentemente alla porta del suo dirimpettaio, ha trovato il modo di entrare in casa sua. La scusa utilizzata dalla ladra è stata quella di aver bisogno urgente del bagno, un espediente che ha ingannato la vittima.

Il momento dell’aggressione

Una volta all’interno, la giovane ha aggredito la novantenne, strappandole una catenina dal collo con violenza. La signora, nonostante l’aggressione, ha mostrato grande determinazione e resistenza, riuscendo a non farsi derubare completamente. La ladra, accortasi della reazione della vittima, ha deciso di fuggire a mani vuote, lasciando l’anziana a terra con alcune escoriazioni. Questo episodio mette in luce la vulnerabilità delle persone anziane, spesso bersaglio di atti violenti e predatori.

Le conseguenze e l’intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’aggressione, la donna ha avuto la prontezza di dare l’allarme alle forze dell’ordine. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo in codice verde, dove ha ricevuto le cure necessarie per le escoriazioni riportate. La polizia è intervenuta rapidamente, avviando le indagini per identificare la giovane aggressore. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e vigilanza per proteggere gli anziani e le persone vulnerabili.