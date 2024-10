Due professionisti accusati di violenza sessuale di gruppo dopo una cena privata.

Violenza sessuale: professore e musicista rinviati a giudizio a Milano

Un caso di presunta violenza sessuale ha scosso Milano, coinvolgendo un noto professore della scuola di musica Claudio Abbado e un altro musicista. I due sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, un reato grave che ha suscitato un ampio dibattito pubblico. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari, Anna Magelli, dopo aver esaminato la denuncia presentata da una ex studentessa.

La denuncia e il contesto

La studentessa ha raccontato di essere stata violentata al termine di una cena avvenuta lo scorso anno in un appartamento privato. Questo episodio ha portato alla luce la necessità di affrontare con urgenza i reati sessuali, come stabilito dal Codice rosso, che prevede procedure accelerate per tali crimini. La prima udienza del processo è stata fissata in base a queste disposizioni, evidenziando l’importanza di garantire giustizia alle vittime.

Le posizioni degli accusati

Durante l’udienza preliminare, gli avvocati dei due indagati, Filippo Castellaneta e Vittorio Supino, hanno richiesto il proscioglimento dei loro assistiti, dichiarando la loro totale estraneità alle accuse. Questa affermazione è stata ribadita anche in una nota ufficiale della scuola civica di via Stilicone, che ha sottolineato come l’istituto sia totalmente estraneo ai fatti e che l’episodio non sia mai stato segnalato ai loro organismi.

Il ruolo della scuola e le implicazioni sociali

La scuola di musica, pur non essendo direttamente coinvolta, si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questo grave episodio. La situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza all’interno delle istituzioni educative e sull’importanza di creare un ambiente sicuro per gli studenti. È fondamentale che le scuole adottino misure preventive e promuovano una cultura del rispetto e della denuncia, affinché simili episodi non si ripetano in futuro.