Lidia Romano, 91 anni, perde la vita dopo essere stata investita da un'auto.

Un tragico incidente stradale

Questa mattina, un tragico incidente ha scosso la comunità di Cesano Boscone, dove Lidia Romano, una donna di 91 anni, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in via Monte Rosa, all’incrocio con via Roma, mentre la donna stava attraversando sulle strisce pedonali.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Lidia stava attraversando la strada quando un uomo di 69 anni, alla guida di una Citroën bianca, ha svoltato a sinistra senza accorgersi della sua presenza. L’impatto è stato violento e ha causato traumi in diverse parti del corpo della donna. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, i medici dell’ospedale San Carlo non sono riusciti a salvarla, e Lidia è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Lidia Romano ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità. Il sindaco Marco Pozza ha espresso le sue condoglianze ai familiari, sottolineando l’impatto che questa tragedia ha avuto su tutta la cittadinanza. “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità il cordoglio più sentito ai familiari”, ha dichiarato il sindaco. La comunità si unisce nel lutto per la perdita di una persona che ha vissuto a lungo e che lascia un vuoto incolmabile.

Indagini in corso

Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Milano per eseguire ulteriori indagini. Grazie alla presenza di una telecamera di sorveglianza, sarà possibile ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, fornendo così chiarezza su quanto accaduto. La speranza è che questa tragedia possa servire da monito per una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente per i pedoni.