Un episodio incredibile in via Meravigli mette in luce la gestione delle strade milanesi.

Milano, multa assurda per un autista colpito da un massello di pavé

Un episodio incredibile ha scosso la centralissima via Meravigli di Milano, dove un autista ha ricevuto una multa dopo essere stato colpito da un massello di pavé staccatosi dalla strada. La vicenda ha suscitato indignazione e polemiche, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle strade e sulla gestione delle infrastrutture da parte del Comune.

Il racconto dell’incidente

Andrea Bestetti, un trentanovenne alla guida di una BMW, stava percorrendo la via quando ha avvertito un forte botto. Scendendo dall’auto, ha scoperto che un grosso massello di pavé si era staccato, danneggiando il suo veicolo. In preda alla sorpresa, ha contattato il centralino dei vigili per segnalare l’accaduto, ma ciò che è seguito è stato ancor più incredibile.

La multa e la normativa contestata

All’arrivo delle autorità, Bestetti ha ricevuto una multa per violazione del comma 2 dell’articolo 141 del Codice della strada, che stabilisce che il conducente deve mantenere il controllo del veicolo e arrestarsi in sicurezza di fronte a qualsiasi ostacolo. L’autista ha cercato di contestare la sanzione, sostenendo che non c’era alcun ostacolo visibile prima del suo passaggio. “La sede stradale era perfettamente allineata”, ha dichiarato, evidenziando che i segni bianchi sul pavé erano stati lasciati dopo il suo passaggio.

Le reazioni e le polemiche

La notizia ha suscitato reazioni forti, non solo da parte dell’autista, ma anche del suo fratello, Marco Bestetti, consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia. “Stiamo rasentando il ridicolo”, ha commentato, sottolineando come i cittadini siano vittime di una gestione inadeguata delle strade. “Oltre ai danni causati dalla costante incuria, i milanesi vengono persino multati per situazioni al di fuori del loro controllo”, ha aggiunto, evidenziando la frustrazione di molti cittadini nei confronti dell’amministrazione comunale.

Questo episodio mette in luce non solo le problematiche legate alla sicurezza stradale, ma anche la necessità di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali nella manutenzione delle infrastrutture. La questione solleva interrogativi su come i cittadini possano essere protetti da situazioni simili in futuro e su quali misure possano essere adottate per garantire strade più sicure e ben mantenute.