Una discussione banale si trasforma in un dramma familiare, con una vittima innocente.

Un dramma familiare inaspettato

Una violenta lite familiare ha portato a un tragico epilogo a Nova Milanese, dove una donna di 63 anni, Giovanna Chinnici, è stata uccisa dal cognato durante una discussione. La vicenda si è svolta in un condominio di via Magellano, dove le tensioni tra le famiglie erano già palpabili a causa di vecchi screzi e incomprensioni. La lite, scatenata da motivi apparentemente futili, ha avuto conseguenze devastanti, culminando in un omicidio che ha scosso l’intera comunità.

La dinamica dell’omicidio

Secondo le ricostruzioni, la tragedia è avvenuta mercoledì intorno alle 13, quando la donna è intervenuta per difendere la figlia, anch’essa ferita dallo zio. La discussione, che inizialmente sembrava riguardare un parcheggio, è rapidamente degenerata in violenza. Il cognato, armato di coltello, ha colpito Giovanna con diversi fendenti, lasciandola a terra in un lago di sangue. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo del delitto, avviando le indagini per chiarire la dinamica della lite. Il coltello utilizzato per l’omicidio è stato sequestrato e il 62enne, presunto autore del delitto, è stato arrestato con le accuse di omicidio e tentato omicidio. La comunità di Nova Milanese è sotto shock per quanto accaduto, e le autorità stanno cercando di fare luce su un episodio che ha messo in evidenza come le tensioni familiari possano sfociare in atti di violenza inaspettati e tragici.