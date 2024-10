Un camion contromano ha causato disagi significativi sulla Strada Statale 36, bloccando il traffico.

Un pomeriggio di caos sulla Ss 36

Martedì pomeriggio, la Strada Statale 36 ha vissuto momenti di grande tensione a causa di un camion che ha percorso la carreggiata contromano. L’episodio, avvenuto all’altezza di Civate/Isella, ha generato lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso Milano e la Brianza. La segnalazione della presenza del mezzo pesante ha immediatamente allertato le autorità, che si sono attivate per gestire la situazione.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato da fonti locali, il camion è entrato nella Ss 36 dallo svincolo di Suello, percorrendo circa 100-150 metri in direzione opposta. L’autista, resosi conto della gravità della situazione, ha tentato di fermarsi all’altezza della corsia di accelerazione sotto il ponte di Isella. Tuttavia, la manovra ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto bloccare la strada per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le conseguenze per il traffico

Il blocco della carreggiata ha inevitabilmente causato lunghe code, con automobilisti costretti ad attendere per ore prima di poter riprendere il viaggio. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla presenza di altri veicoli in transito, rendendo difficile la gestione del traffico. Le autorità hanno lavorato rapidamente per ripristinare la circolazione, ma l’episodio ha messo in evidenza i rischi legati alla presenza di mezzi pesanti su strade ad alta intensità di traffico.