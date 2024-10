Incidente stradale a Pioltello: giovane ferito gravemente

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Pioltello, Milano.

Il drammatico incidente di Pioltello

Nella serata di mercoledì, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Pioltello, un comune in provincia di Milano. Un ragazzo, la cui identità è ancora sconosciuta, è rimasto coinvolto in un sinistro che ha destato preoccupazione tra i residenti. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, il giovane si sarebbe schiantato contro un’auto in sosta, subendo un volo di circa quattro metri. L’impatto è stato così violento da causargli un grave trauma cranico.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno inviato un equipaggio in codice rosso. Il ragazzo, in stato confusionale e molto agitato, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. La rapidità dei soccorsi è stata fondamentale per cercare di salvargli la vita.

Indagini in corso

I carabinieri stanno attualmente indagando per risalire all’identità del ferito e per chiarire le dinamiche dell’incidente. Questo episodio non è isolato: pochi minuti dopo, un altro grave incidente si è verificato a Cambiago, dove un’auto è uscita fuori strada. Le autorità stanno intensificando i controlli stradali nella zona per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire ulteriori tragedie.