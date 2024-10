Una donna di 81 anni è stata investita da un'auto in un grave incidente stradale.

Un tragico incidente in via Monte Rosa

Questa mattina, pochi minuti prima delle 10, si è verificato un incidente stradale a Cesano Boscone, precisamente in via Monte Rosa, all’incrocio con via Roma. Una donna di 81 anni è stata investita da un’automobile, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra di retromarcia da parte dell’automobilista.

Le conseguenze dell’incidente

La vittima, colpita dall’auto, è stata proiettata a una distanza di circa 2-3 metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale di Cesano, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire l’arrivo dei soccorritori. La donna è stata stabilizzata e trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano, in codice rosso.

Le condizioni della vittima

Secondo le informazioni fornite dai medici, la donna ha riportato un trauma cranico, ferite al volto, al torace, al bacino e gravissime lesioni alle gambe. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, specialmente in prossimità di incroci e aree frequentate da pedoni.