Un'anziana investita da un'auto a Cesano Boscone, trasportata in ospedale in codice rosso.

Incidente stradale a Cesano Boscone: anziana investita da un’auto

Giovedì mattina, un grave incidente stradale ha coinvolto un’anziana di 81 anni a Cesano Boscone, un comune situato nella provincia di Milano. L’incidente è avvenuto in via Monte Rosa, poco prima delle 10, quando la donna è stata investita da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente è stata particolarmente violenta, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi e condizioni della vittima

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che sono intervenuti in codice rosso. Nonostante le gravi ferite riportate, l’anziana era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano, accompagnata dall’automedica del San Paolo. Le sue condizioni sono state monitorate attentamente, e si attendono aggiornamenti sulla sua salute.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Cesano Boscone. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di sicurezza stradale, che ha visto un aumento degli incidenti nel Milanese, come dimostrano altri gravi eventi accaduti nella stessa giornata.

Incidenti stradali nel Milanese: un problema crescente

Nella serata di giovedì, si sono verificati altri due gravi incidenti stradali nella zona. Uno ha coinvolto un monopattino elettrico a Pioltello, mentre l’altro ha visto un’auto finire fuori strada a Cambiago. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle strade e sull’adeguatezza delle misure di prevenzione attuate dalle autorità locali. È fondamentale che si faccia luce su questi incidenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.