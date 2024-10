Un'auto si ribalta a Cambiago, il ferito trasportato in ospedale in codice rosso.

Incidente stradale a Cambiago

Un grave incidente stradale ha avuto luogo a Cambiago, nel Milanese, mercoledì sera. L’episodio si è verificato intorno alle 23, in via Matteotti, subito dopo la rotonda con via Alberto Da Giussano. Un uomo di 58 anni, alla guida di una Renault Clio, ha perso il controllo del veicolo, uscendo dalla carreggiata e finendo in un campo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza sono intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, attivando il codice rosso a causa della gravità delle condizioni del ferito. L’uomo ha riportato un trauma cranico e, dopo le prime cure, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Indagini in corso

Per gestire la situazione e effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti anche i militari della Compagnia dei carabinieri di Pioltello. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato il cinquantottenne a perdere il controllo del veicolo. Al momento, non si escludono ipotesi legate a distrazioni o malori improvvisi. La viabilità nella zona è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.