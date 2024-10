Lidia Romano è stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali, un evento che ha scosso la comunità locale.

La dinamica dell’incidente

Giovedì 24 ottobre, una tragica notizia ha colpito la comunità di Cesano Boscone. Lidia Romano, una donna di 91 anni, è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Monte Rosa. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30, quando una Citroën bianca, guidata da un uomo di 68 anni, ha travolto la donna. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non si sarebbe accorto della presenza della signora, che stava attraversando in modo regolare. La telecamera di sorveglianza presente sul luogo ha confermato la dinamica dell’incidente, lasciando poco spazio a dubbi.

Le conseguenze dell’incidente

Subito dopo l’impatto, il conducente si è fermato per prestare soccorso, ma le condizioni di Lidia sono apparse subito critiche. Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, trasportando la donna in codice rosso all’ospedale San Carlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Lidia Romano è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio tra i familiari e la comunità, che si è stretta attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

Il cordoglio della comunità

Il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, ha espresso le sue condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e della comunità. “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità il cordoglio più sentito ai familiari”, ha dichiarato in una nota. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di maggiori misure di protezione per i pedoni, specialmente per le persone anziane. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi riguardo all’indagine avviata dal magistrato, che ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Milano per ulteriori accertamenti.