La figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani racconta la sua esperienza in tribunale

Il caso dell’eredità di Lady Gucci: Allegra Gucci in aula a Milano

Oggi, Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, ha testimoniato in tribunale a Milano riguardo alla complessa questione dell’eredità della madre, nota come Lady Gucci. La testimonianza è stata rilasciata davanti alla pubblica accusa, rappresentata dalla pm Michela Bordieri e dall’aggiunta Tiziana Siciliano. Allegra ha condiviso dettagli intimi e dolorosi riguardo ai rapporti familiari e alle tensioni che hanno caratterizzato la sua vita.

Un patrimonio ingente e le accuse di circonvenzione

Il patrimonio in questione è davvero notevole, comprendente una vasta gamma di beni, tra cui gioielli e quasi un centinaio di appartamenti a Milano. Secondo le accuse, questo patrimonio sarebbe stato depredato da Loredana Canò, ex compagna di cella di Patrizia, e da altri tre individui, tra cui un consulente finanziario. Gli imputati sono accusati di circonvenzione di incapace aggravata, furto, peculato e corruzione.

Il dramma familiare e la rottura dei rapporti

Durante la sua testimonianza, Allegra ha rivelato che lei e sua sorella hanno interrotto ogni rapporto con la madre a causa delle tensioni accumulate nel tempo. “Dopo tutto quello che abbiamo passato, sentire la sua ex compagna di cella spronare mia madre a fare la guerra alle figlie è stato devastante”, ha dichiarato Allegra, evidenziando il profondo impatto psicologico che questa situazione ha avuto su di lei. La rottura è stata ulteriormente accentuata da un messaggio vocale lasciato da Patrizia, in cui si sentiva anche Loredana Canò esortare la donna a combattere contro le figlie.

Un incontro carico di emozioni

Nonostante la rottura, nel 2021 c’è stato un incontro tra Allegra e Patrizia. “C’è stato un abbraccio, ma subito dopo il suo sguardo si è rabbuiato, come se fossi stata il suo peggior nemico”, ha raccontato Allegra, descrivendo la confusione e il dolore che ha provato in quel momento. La testimonianza di Allegra non solo mette in luce le dinamiche familiari complesse, ma solleva anche interrogativi sulla gestione dell’eredità e sul benessere psicologico dei membri della famiglia Gucci.