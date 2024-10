Un 23enne argentino arrestato con beni rubati del valore di 20mila euro.

Fermato un giovane per ricettazione di beni di lusso a Milano

Un episodio inquietante ha scosso Milano, dove un giovane di 23 anni, di origine argentina, è stato arrestato con l’accusa di ricettazione. La scoperta è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, quando i carabinieri, in seguito a un controllo casuale, hanno trovato all’interno della sua abitazione una serie di beni di lusso rubati, tra cui borse, cinture e scarpe di prestigiosi marchi.

La scoperta sorprendente

Il giovane, fermato in via Bressanone, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine dopo aver dichiarato di non avere i documenti con sé. Ha spiegato di averli lasciati nel suo appartamento, situato a breve distanza. I carabinieri, insospettiti, hanno deciso di seguirlo fino alla sua abitazione. Qui, hanno fatto un’incredibile scoperta: un vero e proprio “mercatino” del lusso, con oggetti dal valore complessivo di circa 20mila euro.

Il valore dei beni e i precedenti del giovane

All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto una vasta gamma di articoli di moda, tutti di marchi prestigiosi. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili riguardo al possesso di tali beni. Questo ha portato i carabinieri a sospettare fortemente che si trattasse di oggetti rubati, giustificando così il fermo del 23enne.

Le indagini in corso

Le autorità stanno ora approfondendo le indagini per capire l’origine di questi beni e se il giovane facesse parte di una rete più ampia di ricettazione. La scoperta di questo “mercatino” del lusso a Milano solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla proliferazione di attività illecite nella città. I carabinieri continuano a monitorare la situazione, con l’obiettivo di prevenire ulteriori crimini e garantire la sicurezza dei cittadini.