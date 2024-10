Un nuovo caso di violenza domestica ha portato all'arresto di un uomo a Milano.

Un arresto che fa riflettere

Mercoledì mattina, la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 60 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima, una donna di 65 anni, ha contattato le forze dell’ordine dopo l’ennesima violenza subita. Questo episodio mette in luce un problema sociale sempre più preoccupante: la violenza domestica, che colpisce molte donne in Italia.

La dinamica dell’intervento

La richiesta d’aiuto è arrivata intorno alle 9, quando la donna, spaventata, ha contattato i soccorsi. Tuttavia, al primo intervento, gli agenti non hanno trovato segni evidenti di violenza e si sono allontanati. Solo un’ora dopo, la situazione è degenerata nuovamente. La vittima, aiutata da un’amica, ha tentato di fuggire dall’abitazione, ma il compagno violento ha reagito in modo aggressivo, costringendola a cercare rifugio.

Intervento decisivo della polizia

Gli agenti, preoccupati per la sicurezza della donna, hanno deciso di monitorare la situazione. Si sono nascosti sul pianerottolo dell’abitazione per osservare la reazione dell’uomo. Quando la donna ha bussato alla porta, l’uomo è uscito brandendo delle forbici, dimostrando la sua pericolosità. Questo ha spinto la polizia a intervenire immediatamente, arrestando l’uomo e portandolo in custodia. È importante notare che questo non è il primo intervento in casa della coppia; già in passato erano stati segnalati episodi di violenza, e nel luglio 2023 era stato attivato un codice rosso dopo una denuncia della donna.