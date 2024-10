Nascita straordinaria su un'ambulanza: il piccolo Matteo nasce durante il tragitto verso l'ospedale. Mamma e bambino stanno bene.

Il piccolo Matteo non ha voluto attendere l’arrivo in ospedale ed è nato direttamente sull’ambulanza. L’episodio si è verificato tra Corsico e Milano nella notte del 23 ottobre, come riportato dalla Croce Verde di Baggio in un post sui social.

Bambino nasce sull’ambulanza: soccorritori protagonisti di un parto d’emergenza

Tutto è iniziato con una chiamata d’emergenza al 112, poco dopo le 3 del mattino. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu) ha subito compreso la gravità della situazione, inviando tempestivamente un’ambulanza e un’automedica con a bordo un medico rianimatore. “Appena siamo arrivati a casa e abbiamo aiutato la mamma a salire sull’ambulanza, ci siamo resi conto che il bimbo stava per nascere”, ha spiegato Maria De Filippis, autista della Croce Verde di Baggio, in un’intervista a MilanoToday.

Bambino nasce sull’ambulanza: la corsa in ospedale

Con l’aiuto del caposervizio Francesca Richichi, il parto è avvenuto in sicurezza all’interno dell’ambulanza. Dopo la nascita, sia il neonato che la madre sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Buzzi per le verifiche di routine.

“Matteo aveva troppa fretta di vedere il mondo, tanto che è arrivato in ambulanza,” ha scritto la Croce Verde in un post su Facebook. “È stato un momento incredibile e ci sentiamo onorati di essere stati parte di questo evento speciale. Benvenuto Matteo!”