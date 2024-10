Aggressione all’ospedale di Legnano: arrestato un uomo armato

Un 47enne è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri all'ospedale di Legnano

Un episodio inquietante al pronto soccorso

La serata di lunedì 21 ottobre ha visto un episodio di violenza all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Un uomo di 47 anni, residente a Parabiago, ha creato scompiglio nella sala d’attesa, importunando i presenti. La situazione è degenerata quando il personale sanitario ha richiesto l’intervento dei carabinieri, preoccupato per la sicurezza dei pazienti e del personale stesso.

Intervento delle forze dell’ordine

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha reagito in modo aggressivo, rifiutandosi di fornire i documenti e tentando di aggredire gli agenti. Questo comportamento ha portato a un’immediata immobilizzazione e perquisizione. Durante l’operazione, i carabinieri hanno rinvenuto addosso all’uomo una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un coltello a serramanico lungo 12 centimetri e una catena. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Le conseguenze legali

Attualmente, il 47enne si trova nella cella di sicurezza della stazione di Legnano, in attesa del giudizio per direttissima. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno degli ospedali, luoghi che dovrebbero garantire protezione e assistenza. La presenza di armi, anche se non letali, rappresenta un grave rischio per la salute e la sicurezza di tutti coloro che si trovano in un ambiente già vulnerabile come quello ospedaliero.