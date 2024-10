Scopri le previsioni meteo e i rischi associati al maltempo a Milano

Il maltempo in arrivo a Milano

Milano si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che potrebbe portare a significativi disagi. Secondo il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, è stata emessa un’avviso di criticità gialla per temporali a partire dalle 12 di lunedì 23 settembre. Questo avviso indica che ci sono condizioni meteorologiche che potrebbero causare disagi, ma non si prevede un evento catastrofico. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Rischi idrogeologici e precauzioni da adottare

Oltre ai temporali, il maltempo porterà anche a un aumento del rischio idrogeologico a partire dalle 14. Questo significa che ci potrebbero essere allagamenti, frane e altri eventi legati all’acqua. È importante che i cittadini milanesi siano informati e adottino le necessarie precauzioni. Si consiglia di evitare di uscire se non strettamente necessario, di prestare attenzione ai segnali di allerta e di seguire le indicazioni delle autorità competenti. Inoltre, è utile tenere a disposizione un kit di emergenza con cibo, acqua e torce in caso di interruzioni di corrente.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Le previsioni meteo indicano che il maltempo non si limiterà a un solo giorno. Infatti, è previsto che le condizioni meteorologiche avverse continuino anche nei giorni successivi. Le temperature potrebbero scendere e le piogge potrebbero persistere, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione. Gli esperti consigliano di seguire i bollettini meteo e di rimanere informati sulle eventuali evoluzioni della situazione. In caso di emergenze, è fondamentale avere un piano di evacuazione e sapere quali sono i rifugi disponibili in città.