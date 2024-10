Un incendio ha colpito la piscina comunale di Rho, scatenando l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio devastante nella notte

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio è divampato all’interno della piscina comunale di Rho, conosciuta come il Molinello, situata in via Trecate. Le fiamme, che hanno iniziato a propagarsi intorno alle 4 del mattino, hanno allertato i residenti della zona, costringendo i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state domate, evitando danni maggiori e la possibile propagazione del fuoco ad altre strutture vicine.

Le cause dell’incendio: indagini in corso

Attualmente, le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Gli inquirenti stanno esaminando la scena per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire le circostanze che hanno portato a questo evento drammatico. Non è la prima volta che si verificano incidenti simili in strutture pubbliche, e la comunità è in attesa di risposte che possano garantire la sicurezza dei luoghi di aggregazione.

Impatto sulla comunità e sulle attività locali

La piscina comunale di Rho è un importante punto di ritrovo per i cittadini, offrendo attività ricreative e sportive per tutte le età. L’incendio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono per la chiusura temporanea della struttura. Le autorità locali stanno valutando le misure necessarie per garantire la sicurezza e la riapertura della piscina il prima possibile. La comunità è unita nel supportare le operazioni di ripristino e nel chiedere maggiore vigilanza per prevenire futuri incidenti.